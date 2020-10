Riolo : “La composition du milieu va être la question des semaines à venir”

Le PSG a dû combattre mercredi à Istanbul pour prendre les trois points. Mais il l’a fait. Il n’empêche, les chantiers restent nombreux dans le club de la capitale. Daniel Riolo pense que l’équipe du PSG doit évoluer en 4-2-4 mais avec qui dans l’entrejeu ?

“Il y a eu une claire supériorité, mais l’équipe turque a joué, elle n’a pas eu peur, ils ont essayé de construire. Bien plus que l’OM la veille. Ou Rennes. Les histoires de moyens c’est du pipeau, mais en France on est gangréné du cerveau. Bref, il n’y a que chez nous où on ne joue pas au football”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Du coup le PSG ne s’est pas baladé. De toute façon il n’y a pas de jeu cohérent en ce moment à Paris. Le 4-2-4 je pense que c’est la meilleure solution parce qu’il faut se servir d’un numéro 9. Moise Kean, ce n’est pas un crack, il n’est pas habile techniquement, mais il met des buts donc ça va. Et puis il court, il met la pression sur les défenseurs. La composition du milieu de terrain va être la question des semaines à venir pour Tuchel. Si c’est Marquinhos obligatoirement, avec qui ? Avec Danilo et en conséquence Kehrer en charnière centrale ? Ou Danilo reste derrière puisque Tuchel a encore dit très énervé que c’était un bon défenseur central du genre : “Moi je suis entraîneur et vous vous n’avez pas vos diplômes.” Ce qui veut dire que tous les entraîneurs qui ont eu Danilo et qui l’ont fait jouer au milieu de terrain – sauf trois fois dans sa vie – sont des tocards malgré leur diplôme… Notamment le sélectionneur du Portugal qui a été champion d’Europe. Thomas Tuchel l’a donc traité de tocard qui doit passer ses diplômes. Très bien, pourquoi pas… Et puis on a eu le sketch de Neymar, touché… “Je sors ou je ne sors pas, tu me mets un bandage ?”