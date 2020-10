Riolo, la “limite à la critique de Tuchel” et “l’effectif de capricieux”

Le choix de Thomas Tuchel de placer contre Dijon Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale a édifié. Le débat continue et on ne sait pas si l’expérience va continuer demain à Istanbul en Ligue des champions dans un match capital en vue de la qualification. Chacun navigue à vue quand il est question des intentions de Thomas Tuchel. Daniel Riolo également. Mais il préfère s’en prendre au vestiaire du PSG. C’était lundi soir dans l’After de RMC.

“J’écoute ce que dit Tuchel, il a donné des explications, c’est vrai qu’au milieu Marquinhos a marqué deux ou trois fois plus de buts que celui que certains considèrent comme le meilleur milieu de terrain du monde mais qui ne fait jamais une passe décisive et ne marque jamais un but… mais ça reste très étonnant. On pensait que Marquinhos et Kimpembe allaient former la charnière centrale titulaire du PSG, que Danilo était venu pour jouer numéro 6. L’inversion qu’il fait ressemble à un message envoyé à Leonardo : “J’aime pas le n°6 que tu m’as pris, je vais le mettre derrière et Marquinhos au milieu de terrain.” Reste à savoir si quel que soit le n°6 recruté il veut maintenir Marquinhos au milieu de terrain… Moi je ne comprends pas cette situation, je ne comprends pas ce que fait Tuchel… ce qu’il ne fait pas, s’il veut jouer à trois au milieu… Et ces gens qui s’excitent à raconter n’importe quoi, en disant que Danilo jouait derrière, mais c’est arrivé une poignée de fois. Ce n’est pas un défenseur central ! […] Thomas Tuchel est en bout de piste au PSG. Mais on ne peut pas dire qu’il lâche, il a forcément un côté compétiteur et il voudra des résultats ne serait-ce que pour se vendre après. Il ne va pas se laisser périr. Mais il y a une limite à la critique de Tuchel, je constate que tous les entraîneurs depuis Blanc ne se sont pas imposés face à cet effectif de capricieux. Tous ont eu des problèmes ! Avec cet effectif le PSG devrait être top 3 des favoris à la victoire en Ligue des champions.”