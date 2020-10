Riolo : “Tuchel ne maîtrise plus rien, ça se voit chaque jour un peu plus”

Cette semaine il n’y aura pas eu le PSG pour être l’arbre qui cache la forêt du football français. Sur la scène européenne seul Lille s’en est sorti à Prague. Les autres n’ont pas franchi les obstacles Krasnodar, Olympiakos ou Leverkusen. C’est inquiétant, même pour le PSG qui était opposé à Manchester United (1-2) pense Daniel Riolo.

“Face à Manchester United, ça doit passer tous les jours. Sauf que Tuchel ne maîtrise plus rien dans ce club. C’est pas nouveau, mais ça se voit chaque jour un peu plus. Sa tactique avec trois 6 et pas de 9 est insupportable. Mais il n’est pas le seul responsable. Les joueurs doivent aussi se regarder dans une glace et assumer”, commente Daniel Riolo sur RMC Sport. “Neymar et Mbappé, les deux starlettes font n’importe quoi. 10 touches avant de lâcher un ballon, aucun investissement collectif, le bilan est déplorable. La stat indiquant que Mbappé n’a couru que 7,5 km alors que Rashford en faisait 3 de plus est révélatrice de l’implication générale dans ce match.”