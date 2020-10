RMC Sport confirme la réunion entre Leonardo et certains cadres

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison très mitigé avec trois défaites sur ses huit premiers matches toutes compétitions confondues, ce qui représente son pire bilan depuis 2010, avant l’arrivée de QSI à la tête du club.

Ces résultats sont la conséquence d’un effectif décimé par les blessures, une préparation tronquée à cause du Final 8 et d’une reprise beaucoup trop anticipée. La crise sanitaire a causé énormément de pertes financière du côté parisien, ce qui a fortement ralenti son mercato.

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe avait indiqué dans ses colonnes que certains cadres Rouge & Bleu avaient organisé une réunion avec Leonardo à quelques jours de la fermeture du marché des transferts pour avoir plus de visibilité sur des possibles arrivées dans la capitale. Les joueurs l’initiative de cet entretien étaient Marquinhos, Neymar et Mbappé. Connu pour être proche du groupe et du directeur sportif, le média RMC Sport a confirmé sur son site internet l’information de cette réunion, sans toutefois affirmer l’identité des membres de l’effectif Rouge & Bleu présents.