Rodrygo ne veut pas devenir le “nouveau Neymar”

Comme en France avec le “nouveau Zidane“, les jeunes stars offensives brésiliennes sont surnommées les “nouveau Neymar”. Une appellation que ne veut pas endosser Rodrygo, jeune milieu offensif du Real Madrid (19 ans), qui souhaite tracer sa propre carrière et ne pas avoir la pression d’être le nouveau Neymar.

“Depuis le début de ma carrière quand j’ai débuté à Santos, ils m’ont déjà comparé au ‘nouveau Neymar’ et avec Robinho, j’ai toujours eu ce poids sur moi, raconte Rodrygo dans des propos relayés par Goal. J’ai toujours dit que je voulais être Rodrygo et faire mon histoire, Robinho et Neymar sont de grandes idoles de Santos et de tous les endroits où ils ont joué. Je ne fais que commencer et je pense qu’il n’y a qu’un seul Neymar. J’ai toujours eu ce poids sur moi, mais je veux juste être Rodrygo.”