Romain Mabille quitte la présidence du Collectif Ultras Paris

Président du Collectif Ultras Paris depuis la création du groupe de supporters en 2016, Romain Mabille a annoncé – via son compte Instagram – qu’il quittait la présidence du CUP. “Je mets fin à ma présidence du CUP et mes activités au sein de l’association.” Le désormais ex-président des Ultras indique qu’il y avait beaucoup de choses qu’il “ne partageait plus au sein du CUP et même du PSG”, sans donner plus de détails.

“Juste un message pour prévenir que je mets fin à ma présidence du CUP et mes activités au sein de l’association même si depuis quelques semaines j’avais déjà pris du recul, je communiquerais plus tard sur les raisons de mon choix ainsi que ses conséquences. Je l’annonce par correction et respect pour les adhérents qui m’ont fait confiance et suivi dans mes décisions et prises de positions, ceux qui m’ont toujours aidés et soutenus. Beaucoup de choses que je ne partage plus au sein du CUP et même du PSG, ma franchise et mes valeurs me poussent à faire ce choix, a déclaré Romain Mabille dans un message publié sur son compte Instagram. Un grand MERCI à ceux qui ont fait que ces 4 ans d’aventure resteront gravés dans la roche malgré tout. Mais surtout déçu de ne pas avoir pu mener le projet à son terme car je pense qu’on n’est même pas à 20% de ce qu’on aurait pu faire tous ensemble. Je vous souhaite malgré tout de réussir dans les années à venir pour tous les gens qui le méritent et aussi pour ce club que j’ai dans les veines. Je quitte la présidence la tête haute en pouvant me regarder dans la glace, fier de mon bilan. Allez Paris.”