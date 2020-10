Rothen : “Quand Neymar et Mbappé ne sont pas en forme, c’est le néant !”

Pour son premier match de Ligue des Champions dans cette édition 2020/2021, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester United (1-2). En difficulté collectivement, Thomas Tuchel et sa tactique sont pointés du doigt par les consultants et observateurs du club de la capitale.

Sur les ondes de RMC, l’ancien parisien Jérôme Rothen était très remonté contre le coach allemand, et il l’a fait savoir.

“Tuchel est le principal responsable de la défaite contre Manchester ! Je trouve que le PSG a perdu du temps après cette finale de la Ligue des Champions. Ils ont eu le mérite d’y être allé, dans une formule inédite et des adversaires qui n’étaient pas les plus forts non plus, mais ils sont allés jusqu’en finale. (…) Cette finale a été l’arbre qui a caché la forêt et ça a sauvé la tête de Thomas Tuchel. Dans ce début de saison, ses déclarations étaient inacceptables lorsque tu as le statut de Tuchel. Ça a crée des tensions à l’intérieur du club, sa relation avec le directeur sportif est loin d’être saine et ça c’est problématique… (…)

Je suis désolé, quand tu as un milieu de terrain comme celui d’hier qui ne te donne pas satisfaction, ça date ! On a déjà vu les limites ! Quand tu es le PSG avec ce budget-là, ce que tu as entre les mains, et ce que tu es capable de montrer, c’est à dire faire confiance à Neymar ou à Mbappé… Mais arrête ! Parce que lorsque ces joueurs ne sont pas bien psychologiquement, physiquement et techniquement, c’est le néant ! Il ne se passe rien ! Et ça c’est problématique…”