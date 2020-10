Roures (Mediapro) : “Nous maintenons notre projet”

Jaume Roures, président de Mediapro, avait convoqué la presse ce matin au salon du Pavillon Dauphine. Désireux de renégocier les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le patron de l’agence audiovisuelle n’a pas payé la deuxième traite (sur sept pour la saison) à la Ligue de football professionnel (LFP). Celle-ci l’a mis en demeure de le faire. Le patron de Mediapro (la chaîne Téléfoot) entend trouver des adaptations avec la LFP via une conciliation tout en maintenant le projet sur quatre ans.

“Nous avons gagné un appel d’offres il y a deux ans. Il n’était pas surpayé, en comparaison avec les autres ligues européennes. Pour 80% de la Ligue 1 et 780M€, c’était un prix correct. Les associés chinois sont entrés par la suite dans notre capital. Notre projet était pour quatre ans. Nous le maintenons. On savait qu’il ne serait pas rentable dès la première année. On savait qu’on aurait pas des millions d’abonnés dès le premier jour. On se tient à ce projet“, a déclaré Jaume Roures, rapporte lequipe.fr. “Mediapro ce n’est pas 4 mecs dans une chambre. On est présent dans une trentaine de pays. Nous existons depuis 25 ans. Notre chiffre d’affaires est de plusieurs milliards. Nous ne sommes pas n’importe qui. […] Le Covid est passé par là, les audiences ont diminué. Le manque de public dans le stade ne favorise pas les abonnements contrairement à ce qu’on aurait pu penser. Personne ne pouvait prévoir les effets socio-économiques du Covid. Cela nous a amené à voir avec la Ligue comment nous adapter à cette situation, sans remettre en cause l’engagement d’avril 2018. Tout le bruit fait ne bénéficie pas à la Ligue ni à nous. Cela nous met davantage en difficulté les uns et les autres. Pour avoir des abonnés c’est pire. Nous avons confiance dans la procédure de conciliation. Pendant les plusieurs semaines que cela va prendre, nous avons le temps de trouver des solutions raisonnables. On a trouvé un process de discussion avec la LFP. Ça restera confidentiel. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. Le contrat est fait pour durer. Nous avons cette volonté là. La seule chose que nous demandons c’est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu’on ne va pas s’en sortir. Nos demandes concernent cette saison concernée par la Covid. Un accord avec Canal+ ? Nous avons tenté d’arriver à un accord avec Canal depuis le début. Nous avons parlé pendant des mois l’année dernière. Nous sommes toujours en négociations avec eux. Un accord n’a pas été possible. Je ne sais pas si nous y arriverons. Le nombre d’abonnés ? On est aux alentours de 600.000. Parfois, je lis des choses qui me choquent. Quelqu’un a dit qu’on avait 200.000 abonnés. On en a beaucoup plus. Je suis venu pour dire que Téléfoot va continuer. Jamais nous n’avons dit qu’il nous fallait 3 millions ou 3,5 millions d’abonnés dès la première saison. […] On aimerait bien que la loi sur le piratage sorte le plus vite possible. C’était prévu en début d’année et on attend toujours.”