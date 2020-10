Salomon : “On souhaite bonne chance à Tuchel pour faire des choix au milieu”

Le journaliste Bruno Salomon est revenu ce matin au micro pour la chronique matinale sur le PSG de France Bleu Paris. Il s’est penché sur une ligne de l’effectif du PSG, le milieu de terrain où l’on trouve désormais Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Gana Gueye, Ander Herrera voire Julian Draxler, Pablo Sarabia, Angel Di Maria, sans oublier des jeunes comme Kays Ruiz ou Bandiougou Fadiga. Bref, Thomas Tuchel a de la matière première à disposition.

“Il a embouteillage au milieu de terrain du PSG, c’est une rareté”, a commenté Bruno Salomon sur les ondes. “Habituellement, Thomas Tuchel faisait du rafistolage en faisant monter des garçons comme Marquinhos voire Juan Bernat. L’entraîneur réclamait des milieux de terrain par voie de presse et en interne. Désormais, il est servi. En gros il y a 9 joueurs dont 7 avec du vécu et un CV. Je trouve ça bien qu’il ait le choix. Ces sept joueurs ont des qualités différentes. Danilo vient enfin remplacer Motta en 6. Mais effectivement il pourrait y avoir embouteillage. Tuchel a deux systèmes préférentiels. Un avec deux milieux de terrain et l’autre à trois. Danilo et Verratti semblent être des tauliers, la troisième place va être difficile à prendre. Mais c’est une bonne maladie d’avoir autant de joueurs. On souhaite bonne chance à Thomas Tuchel pour faire des choix au milieu… Une chose est sûre : on ne veut plus l’entendre râler et dire qu’il n’a pas assez de milieux de terrain parce que ce secteur affiche complet.”