Sanfourche : “Leonardo et Tuchel sont persuadés que l’un va avoir la tête de l’autre”

Après avoir mis leurs différends sur la place publique, Thomas Tuchel et Leonardo peuvent cueillir les fruits médiatiques dans les journaux, télévisions, internets et radios. Ainsi Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, a traité de la question qui mine le PSG actuellement, à moins de 48 heures du terme du mercato.

“Ce n’est pas anodin que ce soit sur la place publique. On le sait depuis longtemps que ces deux là ne s’apprécient que modérément, et c’est un euphémisme”, a commenté Philippe Sanfourche sur les ondes. “Surtout, Thomas Tuchel n’est pas un homme qui a été choisi par Leonardo. Le directeur sportif ne peut pas placer sa confiance en lui et en l’occurrence il aimerait bien la placer en quelqu’un d’autre. Il y a des choses à reprocher à Thomas Tuchel, on peut estimer que c’était assez déplacé parce que ce n’était pas la première fois. Quel que soit le problème, même quand il y a un mauvais résultat, on en revient toujours à la même chose avec Tuchel, c’est à cause du recrutement. Il veut toujours plus. C’est formidable d’avoir fait une finale de la Ligue des champions et pour faire mieux cette saison il sait qu’il faut désormais tout gagner. Tuchel estime que les fins de contrat sont mal gérées. En fait c’est très simple, il y a un jeu de stratèges. Thomas Tuchel sait que Leonardo veut sa tête, et il a quand même des billes. Thomas Tuchel a un bilan costaud et il a été choisi par Doha. On en revient finalement à l’époque Antero Henrique. Les deux sont persuadés que l’un va avoir la tête de l’autre. Et qu’il faut donc tirer le premier. […] Cela durera ce que cela durera. Le timing est super important. Ce genre de scène arrive en général au printemps quand on prépare la saison suivante. Le fait que Thomas Tuchel mette une pièce et que Leonardo décide de se le faire le lendemain, ça veut dire qu’ils veulent la tête l’un de l’autre. Ce sont des scènes qu’on a déjà vécues. Nasser al-Khelaïfi met des contrepoids et s’efface. Il laisse s’envenimer la situation. […] Leonardo n’est pas dans une situation simple. Ca va être compliqué de recruter d’ici lundi… Il va y avoir le feuilleton des prolongations de contrat de Mbappé et Neymar. Il faut peut-être donner des garanties sérieuses que dès le prochain mercato il va y avoir une montée en puissance. Parce que ces deux là vont vouloir des garanties.“