Sanfourche : “Mbappé a certainement dû négocier sur l’après PSG-MU”

Le journaliste de RTL Philippe Sanfourche estime qu’il n’y a pas de quoi faire une polémique (voir ici) parce que Kylian Mbappé a été titularisé à Nîmes en rentrant de Croatie où il venait de jouer avec les Bleus. Tout simplement parce que l’attaquant du PSG avait de bonnes sensations physiques. “Ce qu’il faut savoir, par rapport à il y a un an ou deux, et par rapport à l’avant-match contre Manchester United où il avait beaucoup joué également, c’est que Kylian Mbappé n’a plus le même statut au PSG. Et en équipe de France non plus. Et il voulait jouer. Il y a le ressenti du joueur. Neymar lui ne voulait pas jouer à Nîmes. Kylian Mbappé, oui, et s’il avait voulu faire l’impasse à Nîmes, il aurait fait l’impasse à Nîmes. Il a certainement dû négocier sur l’après PSG-Manchester United”, a expliqué le journaliste sur les ondes.