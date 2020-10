Ce mardi soir (21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG accueillera – au Parc des Princes – Manchester United pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et à plus de 48 heures de cette affiche européenne, Pablo Sarabia a accordé un entretien au site officiel du PSG. Auteur d’une belle prestation face au Nîmes Olympique (1 but et 2 passes décisives), l’international espagnol est revenu sur sa méforme depuis la reprise des compétitions en juin dernier.

“Après le confinement et tous ces jours sans jouer, la reprise a été très difficile. Il a fallu travailler dur pour retrouver la forme ce qui a été difficile en raison du manque de compétition. Je dois continuer à travailler. Je travaille toujours pour progresser et me sentir plus fort, a exposé Pablo Sarabia. Je n’étais pas dans le meilleur moment de ma carrière et, jour après jour, j’ai tout fait pour m’améliorer et me sentir mieux sur le plan physique, et retrouver mon niveau de la saison dernière.”

Lors de cet entretien, Pablo Sarabia s’est remémoré la qualification de son ancien club, le FC Séville, face à Manchester United en 2018. “J’ai déjà joué contre eux avec Séville, il y a deux ans. C’était très spécial car nous avons réussi à gagner à Old Trafford (2-1 après un match nul 0-0 à l’aller) et à nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Je me souviens donc très bien de ce jour car c’était un moment très important pour Séville et pour moi.”

Enfin l’Espagnol de 28 ans a également donné son ressenti sur les deux autres adversaires du groupe H de C1, l’Istanbul Basaksehir et RB Leipzig. “Je ne sais pas si l’on jouera devant les supporters, mais je garde un bon souvenir de notre match à Istanbul la saison dernière (victoire du PSG 1-0 face à Galatasaray). C’était une très bonne ambiance. Leurs supporters étaient incroyables, chantaient pendant tout le match. J’aimerais que cela se passe de la même manière : vivre un bon moment, et gagner le match, a exposé Pablo Sarabia. Concernant Leipzig, il est sûr que ce sera une forme de revanche pour eux après la demi-finale de la saison dernière (3-0). Il faudra donc faire les deux meilleurs matches possibles, à domicile comme à l’extérieur. J’espère en tout cas que nous gagnerons tous nos matches dans ce groupe, ce qui signifiera que nous terminerons en tête du classement.”