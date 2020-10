Sarabia : “Le plus important est de voir que l’équipe s’améliore”

Arrivé l’été dernier en provenance du Séville FC, Pablo Sarabia (28 ans) est devenu un joueur essentiel au PSG. Très apprécié par Thomas Tuchel, l’Espagnol aura encore un coup à jouer ce soir face à Nîmes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 (21h). D’ailleurs pour le site officiel du PSG, le milieu offensif s’est confié sur le début de saison de son équipe.

“C’est vrai que tout ne s’est pas passé comme prévu pour nous au début de saison, explique Sarabia. Nous avons eu peu de temps pour préparer la nouvelle saison, mais le plus important est de voir que l’équipe s’améliore, et nous avons largement progressé physiquement et mentalement au fil des matches.“

Dans cet entretien, Pablo Sarabia évoque le Nîmes Olympique, l’adversaire du soir, qui revêt une certaine importance pour l’ancien Sévillan.

“Oui, parce que c’est le premier adversaire que j’ai affronté au Parc des Princes. Mais le plus important reste que nous décrochions la victoire ce vendredi, parce que c’est ce qu’il faut pour continuer sur la bonne voie“, confie Sarabia.

Un peu plus d’un après son arrivée dans la capitale française, Pablo Sarabia a évoqué son adaptation et le rôle que lui donne Thomas Tuchel sur le terrain.

“Très bien, je me sens très à l’aise avec les systèmes que nous utilisons ici. Je pense que nous devons adapter notre style de jeu en fonction de l’adversaire, il est parfois mieux d’évoluer en 4-3-3, parfois en 4-2-4, j’aime jouer derrière les attaquants, je pense que c’est là que je peux apporter le plus, juge encore Sarabia. Mais je suis aussi à l’aise sur l’aile quand on a besoin de changer de système.“