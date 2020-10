Satin : “Ce qu’a fait Leonardo avec pratiquement rien, c’est exceptionnel”

Le PSG a réalisé une fin de mercato intense et productive. Dans les dernières 48 heures de la période des transferts, le club de la capitale s’est renforcé avec les arrivées de Moise Kean (Everton), Danilo Pereira (FC Porto) et Rafinha (FC Barcelone). Présent sur le plateau du Late Football Club, l’agent de joueur – Bruno Satin – a tenu à féliciter le travail réalisé par le directeur sportif parisien, Leonardo, avec la manne financière restreinte du club de la capitale lors de ce mercato.

“Le garant de la politique sportive du club, c’est Leonardo. Ce qu’il a fait avec pratiquement rien en transfert c’est exceptionnel. C’est exceptionnel je vous le dis. Et les transferts qui sont sortis là, il ne faut pas penser qu’il les a inventé dans les dernières 48 heures. Ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez pendant longtemps parce que vous vous positionnez. Il faut séduire le joueur, il faut avoir l’assentiment du joueur qui va éventuellement refuser d’autres possibilités et qui va faire un peu pression sur son club aussi, a déclaré Bruno Satin sur le plateau du Late Football Club. Danilo Pereira ? Pour que le FC Porto, qui a grand besoin d’argent, accepte de le laisser partir sous cette formule-là avec un prêt payant (4M€) et puis une option dans un an (16M€)… En plus dans une position qu’il manquait un certain temps à Paris, la position de milieu défensif axial et costaud, c’est un super recrutement Danilo. Après Moise Kean c’est un jeune espoir qui a déjà joué en équipe d’Italie (5 sélections, 2 buts) à 18 ans, qui a déjà connu un grand club (la Juventus Turin) et Everton aussi. Le seul danger ce sera d’éviter les pièges de la nuit parisienne. Parce qu’on m’a dit qu’il aimait bien, mais en ce moment ça va être fermé (rires).”