Schneider : “Mbappé est dans un confort qui est néfaste”

Le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi sur la pelouse du FC Nantes dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1. Privés de nombreux joueurs, les hommes de Thomas Tuchel vont vouloir conserver leur place de leader du championnat tout en essayant de ne pas se blesser. Très actif dans ce début de saison, Kylian Mbappé enchaîne les rencontres mais reste très discret sur son avenir dans la capitale.

Pour le journaliste Gregory Schneider, certaines attitudes du jeune français peuvent être néfastes dans sa progression.

“Mbappé représente un enjeu qui est autre que sportif, sa prolongation représente même un enjeu qui est vital. Comme il est attaquant et buteur, il est dans un confort qui est néfaste ! C’est la petite merveille, si Tuchel le contredit trop, il peut faire ses valises puisqu’on peut résumer à peu près comme cela. Je pense qu’à terme ça le limite. C’est encore un jeune joueur, il n’a même pas 22 ans, et je crois voir qu’il prend de temps en temps des facilités, que ce soit dans le comportement, le repli défensif, ça manque de générosité, d’investissement athlétique… Bref j’ai peur qu’il y ait des notions de confort qui vont à l’encontre de son objectif, à savoir de remporter le Ballon d’Or et de porter l’équipe.”