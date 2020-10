Scholes critique la signature de Cavani, Rabesandratana défend le Matador

Figure emblématique de Manchester United, Paul Scholes a reproché la signature d’Edinson Cavani (33 ans) pourtant libre de tout contrat. “Il y a cinq, six ans, ouais, cela aurait été une super signature. Mais il ne nous fera pas franchir un cap maintenant. C’est le genre de signature juste pour traverser une période délicate. Quelque chose de semblable à ce qu’on avait fait avec Henrik Larsson. Un avant-centre brillant, 33, 34 ans, il vient combler un petit vide.” Et en Angleterre, il n’y a pas que le coach de Salford City qui est sceptique.

Un accueil outre Manche qui met en colère Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris. “Il y a eu une enquête auprès de 18 agents pour savoir quel était le pire recrutement… et c’est Edinson Cavani. Je suis triste. Quand on connait les valeurs du joueur, quand on sait tout ce qu’il peut donner sur le terrain, quand on connaît ses qualités… Il est le meilleur buteur de l’histoire du PSG ! Et il arrive en Angleterre, et voilà il est traité comme ça alors qu’il n’a pas encore joué le moindre match. J’ai regardé de plus près et j’ai vu que l’âge était pris en considération, que le salaire était pris en considération, que le timing était pris en considération, donc je suis un peu redescendu parce qu’on ne pouvait pas traiter ainsi cet immense joueur, à qui on manque beaucoup de respect. Edinson Cavani a toutes les qualités pour réussir en Angleterre. J’espère juste que tout cela ne va pas le piquer dans son orgueil et le faire réagir sur le terrain contre le PSG ! On connait ce genre d’histoires… J’espère que Paris batte Manchester United et qu’Edi soit bon dans ce match contre un maillot auquel il a tout donné.”