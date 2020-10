Selon Sky, Leonardo tente de faire venir Brozovic au PSG

Trois jours de mercato intenses attendent les supporters du PSG et tous les étages du club. La situation est complexe. Le champion de France en titre, finaliste, de la Ligue des champions, doit recruter sans moyens financiers pour le faire. Il s’agit donc de bricoler autant que possible. Quoi qu’il en soit, Sky Sport, en Allemagne, évoque une piste intéressante. Ainsi, le PSG discute avec le milieu de terrain croate de l’Inter Marcelo Brozovic (27 ans, sous contrat jusqu’en 2022). ‘Leonardo le veut”, rapporte Max Bielefeld, spécialiste mercato du média sportif. “L’idée est de faire un échange avec Leandro Paredes ou un prêt avec option d’achat.” Les discussions se poursuivent mais l’affaire est difficile. Déjà parce que l’Argentin n’a pas l’intention de partir (et on comprend mal pourquoi le PSG le laisserait partir alors qu’il doit étoffer son effectif). D’autre part parce que le salaire de Marcelo Brozovic alourdirait la masse salariale déjà imposante. Affaire à suivre tout de même.