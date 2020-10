Séverac : “Le PSG va renseigner sur sa consistance jusqu’en décembre”

Tous les cadors européens sont dans les starting-blocks, la Ligue des champions reprend ce soir avec la traditionnelle phase de groupes, et pour Dominique Séverac “il y a le Bayern et les autres.” Toutefois le journaliste du Parisien rappelle dans son édito du jour que “la Coupe aux grandes oreilles ne se gagne pas en octobre ni en décembre.” Le moment des pronostics n’est donc pas venu. Aujourd’hui il s’agît d’affirmer les statuts en dominant les poules. Et le PSG à fort à faire avec le groupe H où l’on trouve Manchester United, Leipzig et Istanbul BB.

“Avec sa première finale, le PSG s’est acheté une crédibilité nouvelle ou supplémentaire, indiquant qu’il pouvait se hisser au niveau de l’événement”, observe Dominique Séverac. “La qualité du recrutement, intéressant sur le papier, donnera une partie de la solution. Avec deux sorties contre Manchester United et face à Leipzig en hors-d’œuvre, la formation de Neymar va au moins renseigner sur sa consistance jusqu’en décembre. Après, en 2021, les matches irrespirables reviendront et normalement, le PSG n’en a plus peur désormais, le verrou ayant sauté avec la qualification contre Dortmund. Sans blessure ni suspendu, le PSG conserve l’une des meilleures équipes d’Europe. Il l’a prouvé, il aurait tort de ne pas recommencer.”