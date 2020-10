Simeone évoque l’avenir de Diego Costa, associé au PSG

Après les départs d’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting, le PSG est à la recherche d’un attaquant pour être la doublure de Mauro Icardi ou bien venir concurrencer l’Argentin. Et dans cette optique, le PSG a été associé à Diego Costa, attaquant de l’Atlético de Madrid. Son coach – Diego Simeone – a été interrogé à ce sujet en conférence de presse et il a donné son avis sur cette rumeur. “J’ai parlé avec Diego avant le début de la saison de Liga. Il sait exactement ce que j’attend de lui, ce que je veux et ce que nous avons en tête, assure Simeone dans des propos relayés par le Figaro Sport. Luis Suarez vient d’arriver et nous sommes ravis de la valeur ajoutée qu’il a apporté à l’équipe. Nous allons suivre le plan dont j’ai parlé avec eux individuellement.”