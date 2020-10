Solskjær : “C’est un groupe fantastique pour nous”

Demain soir (21 heures), Manchester United se déplace au Parc des Princes afin d’y affronter le PSG dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un stade qui rappellera des bons souvenirs à Ole Gunnar Solskjær – coach des Mancuniens – qui avait éliminé le PSG en huitièmes de finale de C1 en 2019. Présent en conférence de presse, le coach norvégien a assuré que cette rencontre n’aurait aucun incident sur celle de demain.

“Le huitième de finale en 2019 ? C’est du passé. Cela n’a aucun impact sur ce match. Nous sommes différents, ils sont différents et c’est à un stade différent de la compétition. Tout le monde veut être en Champions League et nous avons tiré un finaliste, un demi-finaliste et nous avons le plaisir d’accueillir Rafael à nouveau. C’est un groupe fantastique pour nous. C’est la première fois que cette équipe joue contre les meilleurs, se réjouit Solskjær devant la presse avant de faire un point sur les absents. Nous en avons perdu quelques-uns. Bailly n’a pas voyagé, Lingard n’a pas voyagé. Mais nous avons assez de joueurs. Greenwood, Maguire et Cavani n’ont également pas fait le voyage. Edinson a besoin de quelques jours d’entraînement supplémentaires.”