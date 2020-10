SuperLigue Européenne : 18 clubs pourraient participer, dont le PSG (MD)

C’est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs années, la création d’une Superligue européenne pour mettre fin à la Ligue des Champions. Ces derniers jours, cette rumeur a repris du poids avec la bombe lancée par l’ancien président du FC Barcelone – Josep Maria Bartomeu – qui expliquait que le Barça avait accepté de participer à une éventuelle Superligue européenne. Ce samedi, Mundo Deportivo fait un point sur cette possible nouvelle compétition. La Superligue pourrait rassembler 18 clubs et débuter lors de la saison 2022-2023. Il y aurait alors 34 matches (17 à domicile, 17 à l’extérieur). MD nous fait savoir que 15 clubs sur les 18 clubs auraient une place garantie. Trois clubs espagnols (Real, Barcelone, Atlético de Madrid), deux Allemands (Bayern, Dortmund), cinq clubs anglais et deux Français dont le PSG. Les derniers billets pourraient se jouer entre l’Ajax, Porto, Benfica, CSKA Moscou, Zenit, AS Rome, Naples, l’Atalanta. Mais pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations, l’UEFA ne souhaitant absolument pas entre parler de cette Superligue.