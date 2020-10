Tarrago : “Tuchel, il a pensé à lui, il est en grande difficulté”

Fallait-il faire jouer un nouveau match à Kylian Mbappé 48 heures après un déplacement en Croatie alors que le PSG va continuer de jouer tous les trois jours et que mardi c’est Manchester United au programme ? C’est le grand débat depuis les 84 minutes jouées par l’attaquant du PSG à Nîmes vendredi. Pour le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel a surtout pensé à son propre sort…

“Tuchel, il a pensé à lui, il est en grande difficulté, il est en opposition frontale avec son directeur sportif, il ne peut pas se permettre de perdre à Nîmes. Il a un nombre d’absents considérable, il n’a pas Neymar, il n’a pas Marquinhos, Tuchel se dit : “Mbappé, je le fais jouer”, a commenté le journaliste de L’Equipe au micro de RTL. “Après le problème c’est que la FFF a mis trois matches en octobre et trois matches en novembre que pour des considérations économiques et au mépris de la santé des joueurs. D’habitude, il y a deux matches et c’est largement assez. Depuis 20 ans on fait comme ça, ce n’est pas pour rien. Le premier match des Bleus s’est fait avec un demi-entraînement dans les jambes ! C’est un peu scandaleux aussi. Chacun essaie de minimiser la catastrophe actuelle. Il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre.”