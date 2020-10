Testé négatif au Covid-19, Herrera pourrait être du voyage à Nîmes

Le PSG va arriver décimé au Stade des Costières pour affronter Nîmes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. À 24 heures de cette rencontre, Le Parisien fait un point sur les joueurs qui pourront apparaître dans le groupe de Thomas Tuchel. Colin Dagba, cas contact de Caqueret avec les Espoirs, était présent à l’entraînement et peut donc postuler à une place dans le groupe parisien. Idem pour Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol – touché par le Covid-19 – a passé une semaine à l’isolement et a repris l’entraînement ce jeudi. Suffisant pour être présent dans le groupe qui “aura du mal à atteindre plus de 16 ou 17 joueurs“, assure le quotidien francilien. En ce qui concerne Kylian Mbappé et Neymar – qui sont revenus de sélection ce jeudi – le risque de les faire jouer à Nîmes pourrait être trop grand. Les laisser au repos pourrait être la bonne solution. Les recrues Rafinha et Moise Kean devraient connaître leurs premières sous le maillot Rouge & Bleu. Déjà apparus en équipe première, Bandiougou Fadiga ou Kays Ruiz-Atil, pourraient aussi avoir du temps de jeu. Enfin, Jesé – absent de l’entraînement – sera dans le groupe conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui se projette déjà sur le match de Ligue des Champions contre Manchester United et qui dévoile une équipe probable : Navas – Florenzi, Marquinhos ou Diallo, Kimpembe, Kurzawa – Gueye, Paredes, Rafinha ou Herrera – Di Maria, Mbappé, Neymar.