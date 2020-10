Tite loue la maturité de Neymar

A 28 ans, Neymar est un joueur confirmé, dans la fleur de l’âge pour un footballeur. Tite, le sélectionneur du Brésil qui affronte ce soir le Pérou au Monumental de Lima dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, a loué l’évolution du numéro 10 du PSG. “Neymar est un homme, ce n’est plus un garçon. Il a développé cette maturité, ce qui me rend très heureux. En termes techniques et tactiques, il n’est plus qu’une flèche maintenant. Il sait aussi faire l’avant-dernière passe, celle qui casse la marquage.” Les douleurs au bas du dos sont un mauvais souvenir pour Neymar. Tite a assuré qu’il était apte à jouer. “Il est bien, il s’est bien entraîné, il n’y a aucun problème”, a expliqué le sélectionneur auriverde. Neymar et Marquinhos seront titulaires sauf imprévu pour le Pérou-Brésil.