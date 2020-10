Tite valide le choix de Thiago Silva de rejoindre Chelsea

Après huit ans sous le maillot du PSG et 315 matches toutes compétitions confondues (17 buts), Thiago Silva – en fin de contrat – a quitté les Rouge & Bleu pour rejoindre Chelsea. À 36 ans, Thiago Silva aurait pu choisir l’argent et rejoindre des clubs en Chine ou bien encore le moyen orient. Mais il a préféré poursuivre en Europe, lui qui rêve de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un choix validé par son sélectionneur, Tite. “Je suis content de le voir jouer dans un grand club, dans un championnat compétitif. C’est important de jouer au haut niveau pour être prêt pour jouer en sélection, indique Tite en conférence de presse dans des propos relayés par GloboEsporte. S’il était allé en Chine, le niveau aurait été différent. Mais à Chelsea, il sera mis à l’épreuve et s’il n’arrive pas à être performant, ce sera compliqué pour lui.”