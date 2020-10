Touré : “Essayer de titiller le PSG”

Dans ce calendrier infernal, le PSG n’a pas le temps de souffler et doit enchaîner dans quelques jours avec un déplacement à Nantes dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 (21h). Une rencontre décisive qui doit permettre au club de la capitale de conforter sa première place en Championnat. Mal classé (15e, 8 pts), le FCN doit se reprendre et espère faire un coup contre le PSG comme l’a indiqué Abdoulaye Touré.

“On doit s’appuyer sur le match face à Brest pour essayer de titiller le PSG. On sait que ce sera compliqué, c’est la meilleure équipe du championnat, souligne Abdoulaye Touré. Sans supporters, avec des cas positifs, le match face à Paris sera différent, mais toujours intéressant à jouer. On avait pourtant bien préparé le match à Lens. Mais avec ce qui se passe en ce moment, c’est compliqué, explique encore Touré. Quand on est arrivé sur place, on nous a dit que le match était annulé.“