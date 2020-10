Touré : “Quand Neymar est sorti, j’ai sauté au plafond”

Samedi soir (21h), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se jouera sans Neymar Jr. Comme l’a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse, le Brésilien est sur le flanc jusqu’à la trêve internationale. Une bonne nouvelle pour les Nantais comme l’a confié Abdoulaye Touré, le milieu de terrain des Canaris.

“Quand il est sorti, j’ai sauté au plafond. C’est, selon moi, le meilleur joueur du Championnat. Sans ce type de joueur, c’est un autre match même s’il y a de la qualité sans lui à Paris, explique Touré dans un entretien accordé à Ouest France. Mais on ne va pas se focaliser sur eux et bien chercher à être mobilisés, tous ensemble, pour faire le meilleur match possible.“