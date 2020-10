Traoré : “Il va falloir que Tuchel tape du poing sur la table”

Pour la première journée de Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester United (2-1). Brouillons et sans envie, les Parisiens ont livré une pâle copie. Ce mercredi, ce sont notamment Thomas Tuchel, Neymar et Mbappé qui sont pointés du doigt. Sammy Traoré, ancien défenseur du club de la capitale, n’a pas aimé la prestation des joueurs du PSG comme il l’a confié dans une interview.

“Sur les quatre-vingt-dix minutes, il n’y a rien à dire, la défaite est logique. Les occasions les plus franches sont à mettre au crédit de Manchester United. S’il n’y a pas Navas dans le but, ça peut même finir à 3-1. (…) Quand Neymar et Mbappé ne jouent que tous les deux, ce n’est pas possible, estime Sammy Traoré dans les colonnes du Parisien. Ils tentent des exploits techniques, cherchent à faire la différence seuls tout le temps et ne donnent le ballon que lorsqu’ils sont dans la m…. Il va falloir que Tuchel tape du poing sur la table, ce sont les joueurs cadres qui doivent te sortir de ce genre de situations.“