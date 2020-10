Ligue 1 – Lyon s’impose face à Monaco 4-1

Après les succès du FC Metz face à Saint-Etienne (2-0), celui du Stade de Reims à Montpellier (0-4), ou le nul entre l’OGC Nice et le LOSC (1-1) cet après-midi, la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats se poursuivait ce dimanche soir avec le match de clôture entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco à 21h00. Deux équipes loin d’être dans une bonne phase, loin s’en faut. Respectivement 12e et 10e en championnat avant le coup d’envoi, Lyonnais et Monégasques se devaient d’engranger des points. Une partie qui s’annonçait serrée sur le papier.

Et cette confrontation s’est vite muée en cauchemar pour les hommes de Niko Kovac : en effet, la décision a, très largement, été faite par l’Olympique Lyonnais lors du premier acte avec un score fleuve de 4-0 et ce, grâce à des réalisations de Memphis, Aouar (sp) et un doublé de Charles Toko Ekambi. L’ASM est parvenu à réduire le score dès l’entame de la seconde période sur un pénalty de Wissam Ben Yedder (4-1). Mais finalement, Monaco n’arrivera pas à remonter au score et le tableau d’affichage est donc resté figé sur ce 4-1. Grâce à ce succès, les Lyonnais remontent à la 6e place, Monaco passe 11e.

Le XI de Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet – Mendes, Paqueta, Aouar – Kadewere, Memphis, Toko Ekambi

Le XI de Monaco : Lecomte – Aguilar, Badiashile, Disasi, Sidibé – Tchouaméni, Florentino, Fofana – Gelson Martins, Ben Yedder, Jovetic