Tribune CS – OGC Nice / LOSC

Après la victoire du PSG face au Dijon FCO (4-0) hier soir, la 8ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 15h. Quatre rencontres étaient au programme sur les différentes pelouses du championnat : Bordeaux / Nîmes, Brest / Strasbourg, Metz / Saint-Etienne et Montpellier / Reims. Un dimanche après-midi assez prolifique avec un total de 11 buts.

Les Girondins de Bordeaux se sont imposés face au Nîmes Olympique (2-0) en fin de matches grâce aux réalisations de Oudin et Briand. De son côté, le Stade Brestois a lourdement chuté à domicile face au RC Strasbourg (0-3). Diallo, Lala et Ajorque sont les buteurs du RCSA.

Après un bon début de saison, l’ASSE a enchaîné une quatrième défaite de rang. Face au FC Metz, Saint-Etienne s’est incliné (2-0) suite aux réalisations de Boulaya et Sissoko contre son camp. Réduit à 9 après les expulsions de Hilton (7e) et Le Tallec (22e), le Montpellier Hérault s’est logiquement incliné face au Stade de Reims (0-4). Les Rémois ont pu compter sur un triplé de Dia et un but de Mbuku.

À 17h (Téléfoot / Canal Plus), l’OGC Nice (5e, 13 pts) reçoit le LOSC (2e, 17 pts). Les deux représentants français en Ligue Europa s’affrontent à l’Allianz Riviera. Un match important pour les Lillois qui peuvent reprendre la 1ère place au PSG en cas de victoire. Pour cette rencontre, Galtier a décidé de composer son équipe en 4-3-3 avec les titularisations des deux anciens Parisiens, Maignan et Ikoné. De son côté, Vieira a composé son équipe en 3-4-3 avec un trio offensif Lopes, Dolberg et Claude-Maurice. L’ancien des Rouge et Bleu, Nsoki est présent dans le onze titulaire niçois.

XI de l’OGC Nice (3-4-3) : Benitez – Bambu, Dante, Nsoki – Lotomba, Schneiderlin, Lees-Melou, H. Kamara – R. Lopes, Dolberg, Claude-Maurice.

XI du LOSC (4-3-3) : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Bradaric – Araujo, André, R. Sanches, J. Bamba – Ikoné, Yilmaz.