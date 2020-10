Ligue 1 : Rennes l’emporte face à Brest (2-1)

Ce samedi, la 9e journée de Ligue 1 se lançait avec un joli choc à partir de 17h00 entre deux écuries bretonnes, le Stade Rennais et le Stade Brestois. Un derby alléchant sur le papier entre deux belles équipes, respectivement 3e et 14e. Et ce sont les Rennais qui l’ont emporté sur le fil (2-1), grâce à des buts de Da Silva (66e) et Aguerd (70e), Honorat avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs. Rennes conforte sa place sur le podium (3e, 18 pts). Brest glisse en 14e position (9 pts).