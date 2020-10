Résultats de la soirée de Ligue des champions

Début de la 2e journée de la Ligue des champions ce soir, à la veille du match du PSG contre l’Istanbul Basaksehir. Plusieurs rencontres étaient au programme après celles de 18h55 où le Bayern Munich s’est imposé face au Lokomotiv Moscou (2-1) et où l’Inter a fait nul sur la pelouse du Shakhtar (0-0). Ce soir, l’Olympique de Marseille recevait Manchester City. Et les Marseillais une très pâle copie face aux Mancuniens, s’inclinant lourdement (0-3). Les buteurs Anglais se nomment Torres (18e), Gundogan (76e) et Sterling (81e). Dans l’autre match du groupe, Porto s’est imposé 2 à 0 à domicile contre l’Olympiakos grâce à des buts de Vieira (11e) et Oliveira (85e). Sinon, l’Atalanta recevait l’Ajax avec un match nul à la clé (2-2). Doublé de Zapata pour les Italiens, but de Tadic et Traoré pour les Néerlandais. L’Atlético de Madrid s’est imposé dans la difficulté face au RB Salzbourg (3-2). De son côté, Casemiro a sauvé le Real Madrid face au Borussia Mönchengladbach à la 93e minute(2-2). Mené 2-0, le Real est passé tout prêt d’une deuxième défaite en deux journées. Enfin, Liverpool s’est imposé face à Midtjylland (2-0) grâce à des buts de Diogo Jota et Mohamed Salah.