Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Ce soir, la première journée de phase de poules de la Ligue des Champions 2020/2021 se poursuit avec six matches. Marseille retrouve la compétition après six ans d’absences en se déplaçant en Grèce pour y affronter l’Olympiakos. Dans l’autre match du groupe, Manchester City reçoit le champion portugais, le FC Porto. Dans le groupe D, le FC Midtjylland affronte le quart de finaliste de l’été dernier, l’Atalanta Bergame (éliminé par le PSG). Dans l’autre match de cette poule, l’Ajax d’Amsterdam reçoit le champion d’Angleterre en titre, Liverpool. Il y a aussi les confrontations entre l’Inter Milan et le Borussia M’Gladbach et le choc de cette deuxième journée, Bayern Munich – vainqueur de la dernière édition – contre l’Atlético de Madrid. Plus tôt dans la soirée, le Chakhtior Donetsk a créé la sensation en s’imposant sur la pelouse du Real Madrid trois buts à deux, après avoir mené 3-0. Le RC Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se sont eux quittés sur un nul (2-2).

Des rencontres à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !