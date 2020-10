Trois semaines d’absence pour Verratti (L’Equipe)

Depuis le début de la saison, le PSG n’a jamais pu compter sur un effectif au complet. Entre les joueurs positifs à la Covid-19, les nombreuses suspensions et les blessures, Thomas Tuchel n’a jamais pu aligner une équipe identique. Et à la veille de la réception de Manchester United en Ligue des champions, le coach parisien devra une nouvelle fois composer sans certains joueurs cadres. Outre les absences de Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Leandro Paredes, Marco Verratti ne pourra pas être présent dans le groupe des Rouge et Bleu lors des prochains matches.

Alors qu’il l’annonçait présent pour la rencontre face aux Red Devils, L’Equipe nous indique finalement que l’international italien (qui s’était blessé avec l’Italie pendant la trêve internationale) sera absent pour environ trois semaines. “Victime d’une lésion à la cuisse droite, il est donc forfait pour la réception de Manchester United mardi soir, malgré un certain optimisme en fin de semaine dernière.” Le joueur de 27 ans était notamment absent de la séance collective ce dimanche. Marco Verratti manquera également le déplacement à l’Istanbul Basaksehir (28 octobre) et certainement celui face au RB Leipzig (4 novembre), toujours selon le quotidien sportif. En Ligue 1, Verratti manquera aussi les rencontres face au Dijon FCO (24 octobre), le FC Nantes (31 octobre) et probablement la confrontation face au Stade Rennais (7 novembre).