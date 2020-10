Tuchel : “Ce n’est pas le moment d’être en colère et de perdre la tête”

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG s’est montré insuffisant dans tous les compartiments du jeu et s’est logiquement incliné face à Manchester United (1-2). Après la rencontre, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la prestation de son équipe face aux Red Devils, au micro de RMC Sport.

Un PSG méconnaissable

Tuchel : “Oui, on doit remontrer ça (en rapport à l’état d’esprit perçu lors du Final 8), ce n’était pas possible pour nous aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi. On a manqué de rythme et d’intensité. J’étais surpris car on avait bien préparé avec des bons matches avant.”

Déçu par l’attitude des joueurs ?

Tuchel : “Non, car ce sont les mêmes joueurs qui avaient bien fait dans les matches d’avant. Ça arrive qu’on fasse une première période pas assez forte et pas ensemble. C’était difficile de trouver l’état d’esprit aujourd’hui, qui est nécessaire en Ligue des champions, je ne sais pas pourquoi. Ce n’était pas trop difficile de faire une meilleure deuxième période. C’était un match trop ouvert en seconde mi-temps, on n’a pas eu la capacité à contrôler le match et à jouer plus simple en se créant des occasions. C’était dur aujourd’hui pour nous.”

Le milieu de terrain en difficulté

Tuchel : “Oui c’est comme ça dans quelques matches. C’était la première fois comme ça. Ils ont joué ensemble pour la première fois (Danilo, Gueye et Herrera), c’était le premier match pour les trois ensemble, le autres étaient blessés.”

L’animation offensive décevante

Tuchel : “On a manqué de beaucoup offensivement et défensivement. Ce n’était pas un match à notre niveau techniquement tactiquement, dans l’intensité et le contre-pressing, ce n’était pas nous clairement. Ce n’est pas le moment d’être en colère et de perdre la tête, on doit être honnête et critique avec nous-même. C’est un début très dur pour nous aujourd’hui.”