Tuchel : “Cette victoire nous donne beaucoup de confiance”

Le PSG s’est largement imposé ce soir contre Angers (6-1) au Parc des Princes dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel s’est réjoui de la performance de ses joueurs qui – contrairement à Reims – a réussi a transformé ses occasions en but.

“Oui j’étais frustré avec notre efficacité à Reims. Aujourd’hui on s’est encore procuré beaucoup d’occasions mais l’efficacité a été au rendez-vous et on a marqué beaucoup de buts et ça, c’est la meilleure chose. On a fait un bon match avec une belle victoire. Ça nous donne beaucoup de confiance“, se félicite Thomas Tuchel sur Téléfoot La Chaîne avant d’évoquer la prestation de Mauro Icardi, qui n’a pas marqué mais qui a été précieux pour ses coéquipiers. “On a parlé de ça hier à l’entraînement, et on a montré des images pour dire qu’on doit se sacrifier au premier poteau pour ouvrir les espaces dans le dos à ses coéquipiers. C’est absolument nécessaire. Ça nous manquait avant. On doit toujours créer beaucoup de possibilités, et ce sont les joueurs qui décident quelles options ils prennent. C’était bien aujourd’hui de ce côté-là.“

Thomas Tuchel qui a conclut sur le mercato, qui ferme ses portes lundi soir. “On va attendre, j’ai déjà beaucoup parlé de ces choses. Quand je parle, je donne toujours mon avis honnêtement. On va toujours croire qu’on va réaliser de grandes choses, mais il faut que je donne mon avis. On va attendre mais on pousse.“