Tuchel : “En Ligue des Champions, on va rebondir, on doit rebondir”

Le PSG s’est largement imposé ce soir face à Dijon (4-0) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel s’est présenté au micro de Canal + et a encore pesté sur le fait que les performances en championnat ne soient pas plus mises en avant. “J’ai l’impression que c’est avec beaucoup de grands clubs européens que les performances dans les compétitions nationales ne comptent pas. Par exemple, le Bayern Munich dit toujours que le premier objectif est de gagner le championnat parce que l’on doit jouer 34 matches, 38 pour la Ligue 1. En Ligue des Champions, on va rebondir, on doit rebondir. On va tout essayer c’est clair.“