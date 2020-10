Tuchel : “Marquinhos va jouer demain au milieu pour aider à gagner ce match”

Demain soir (à 18h55 heure française sur RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG affrontera l’Istanbul Başakşehir (au Fatih Terim Stadium) dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un match déjà décisif pour les Parisiens après leur défaite face à Manchester United (1-2). Et à la veille de la rencontre face au club turc, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Un danger pour son avenir en cas de défaite ?

Tuchel : “Non, je ne me sens pas en danger, on joue au football. Je sais comment je travaille et un coach ne peut jamais avoir peur d’un résultat, ce n’est pas possible. je reste concentré, je sais comment on prépare les matches. Les autres choses ne m’intéressent pas.”

Marquinhos au milieu face au DFCO. Le contre-pressing, l’une des clés du match ?

Tuchel : “C’était une décision pour l’équipe. Ce n’était pas une décision contre quelqu’un ou Danilo Pereira, c’était pour l’équipe. J’ai beaucoup réfléchi car j’aime ce que Marquinhos fait pour nous au milieu. J’ai vraiment l’impression qu’il est le plus important pour nous au milieu, il peut aider tout le monde. Il va jouer demain au milieu pour aider à gagner ce match.”

Le contexte diplomatique entre la France et le Turquie

Tuchel : “Je suis triste que tout le monde ne puisse pas vivre en harmonie ensemble. je pense que chaque personne veut vivre en harmonie. Je suis triste pour ça mais pas inquiet. J’espère vraiment qu’il n’y a pas d’implication entre le sport et la politique.”

Une occasion pour les joueurs de corriger l’impression laissée face à Manchester ?

Tuchel : “On a gagné six fois en Ligue 1, ça reste pour moi une grande performance. Personne peut dire autre chose. Pour la saison en Ligue des champions, c’est clair que nous sommes exigeants avec nous et notre attente envers nous est toujours haute. C’est le deuxième match et on a 0 point. J’espère que le match contre Manchester était le dernier moment pour nous rappeler qu’il faut qu’on se donne tous mentalement pour gagner. On joue le champion de Turquie qui de l’expérience et qui met de l’intensité. Même avec les absences, on a beaucoup de qualité et de confiance. On a perdu contre Manchester dans un match compliqué. Nous sommes ici pour montrer que nous voulons absolument gagner et que nous sommes capable de beaucoup mieux jouer que la semaine dernière.”

Un discours avec les joueurs avec l’atmosphère particulière entre la Turquie et la France

Tuchel : “Non je n’ai pas parlé avec mes joueurs de ça. Nous ne sommes pas seulement des joueurs de football, on vit ensemble dans le monde, je suis triste que ce ne soit pas possible de vitre ensemble en harmonie . C’est une situation particulière, on va réfléchir afin de peut-être donner un avis ou clarifier la situation par les joueurs. Mais pas trop car on pense au sportif.“