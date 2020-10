Tuchel : “Nous sommes heureux et impatients de revenir en Champions League”

Le Paris Saint-Germain connait ses futurs adversaires pour la phase de poule de la Ligue des Champions version 2020-2021. Placés dans le Groupe H, les hommes de Thomas Tuchel devront batailler avec Manchester United, le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir. Au sortir de ce tirage au sort, Thomas Tuchel s’est montré enthousiaste et motivé face aux matches qui attendent son équipe.

“Nous sommes heureux et impatients de revenir bientôt en Champions League. C’est un tirage très difficile, mais l’objectif est de passer cette phase de groupes. Nous connaissons très bien Manchester United. Nous allons bien sûr essayer de répéter le résultat obtenu il y a deux saisons à Old Trafford (2-0), et faire mieux au Parc des Princes (1-3). Nous allons également retrouver Leipzig après la demi-finale (3-0), et tout le monde est pleinement conscient de la force de cette équipe après sa campagne la saison dernière. Je ne connais pas grand-chose d’Istanbul Basaksehir pour le moment, mais jouer des matches internationaux en Turquie est toujours un gros défi“, a confié Tuchel dans des propos relayés sur le site officiel du PSG.