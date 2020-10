Tuchel : “On a été concentré, on a bien joué avec des bons efforts”

Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Nîmes ce soir (0-4) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel s’est dit satisfait de la performance de son équipe, qui a su bien jouer.

“On a été concentré, on a bien joué avec des bons efforts. C’était nécessaire parce que c’est toujours difficile de jouer ici. C’est une équipe physique, qui joue avec ses émotions. L’équipe a très bien joué. D’entrer, on a joué de l’avant, on a fait un bel effort dans le pressing. On a marqué quatre buts. C’est une bonne chose. Mbappé ? Kylian voulait absolument jouer, il m’a dit qu’il se sentait très bien. Alors on a pris la décision de faire comme à Nice (le 4-3-3, ndlr) pour qu’il ait plus de liberté. Et comme cela, on peut fermer derrière lui un peu plus facilement. C’était le choix, car on voulait une sentinelle devant les défenseurs, car on s’attendait à beaucoup de ballons longs adverses. Et l’accélération de Mbappé est importante pour nous, on l’a vu.“