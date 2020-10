Tuchel : “On déteste perdre et on ne veut pas que ça commence à être une habitude”

Quatre jours après la défaite du PSG contre Manchester United, le PSG retrouve déjà le terrain et le Parc des Princes avec la réception de Dijon dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse. Point sur le groupe, retour sur la défaite européenne et projection sur Dijon. Morceaux Choisis.

Le point sur le groupe

Tuchel : “Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Gana Gueye sont absents. Il y a de gros doutes pour Alessandro Florenzi – Je ne suis pas dentiste mais il a dû faire une chirurgie – et Keylor Navas, qui ne devraient pas s’entraîner aujourd’hui. Ce ne sont pas des blessures mais ils se sentent inconfortables. Jesé est aussi incertain pour demain. Layvin Kurzawa et Angel Di Maria sont toujours suspendus. On espère que Marquinhos et Draxler seront ok.”

La défaite contre Manchester United

Tuchel : “On a des discussions après chaque match. C’est un processus normal. C’est perdre qui n’est pas normal. On déteste ça et on ne veut pas que ça commence à être une habitude. On doit montrer une réaction. On va avoir une équipe encore transformée. L’objectif, c’est de rester positif. Tout le monde attend un 6-0 facile, mais on ne peut pas penser les choses comme ça. Mais je suis sûr qu’on va montrer une réaction. On a fait 5 matchs sérieux, on a gagné 5 matches consécutifs. On a perdu un match, on ne va pas accepter. La défaite ? C’est ma responsabilité, je peux vivre avec ça, c’est pour ça que je ne lis pas ce qu’on écrit sur moi, que je ne google pas mon nom. Je n’attends rien d’autre. Je sais que je peux m’appuyer sur moi-même, mon staff et ma relation avec l’équipe. […]C’est impossible de trouver des personnes plus affectées que nous par la défaite.”

Changement à prévoir ?

Tuchel : “Non, on travaille honnêtement, dur, fort. Et on s’adapte tout le temps. On change de style tous les ans, toutes les semaines. On fait ce qu’on doit faire. Si on pense qu’il faut être dur, on est dur, s’il faut être positif, on est positif, négatif, on met la pression. On s’adapte à chaque fois.“

Le coach allemand qui s’est agacé d’une question sur le fait de jouer sans numéro 9. “Si on n’a pas de n°9, on ne joue pas avec de n°9. La question est stupide. Faites vos devoirs et regardez qui est disponible.” Tuchel s’est également agacé que la conférence de presse tourne autour de Manchester United alors qu’il y a un match contre Dijon. “Ma tête est au match de Dijon et vous ne parlez que de la défaite contre Manchester United. Si on avait battu MU on en parlerait encore 3 jours après ? On doit aller de l’avant.“

Neymar et Mbappé

Tuchel : “Tous les jours on aborde la question des taches offensives et défensives. Les joueurs sont des humains et pas des robots. Il faut l’accepter. Il peut y avoir des mauvais jours. J’accepte la responsabilité. On ne doit pas arrêter de soutenir l’équipe.“

Du repos pour Neymar et Mbappé, de la chance pour les jeunes ?

Tuchel : “Ce n’est pas un cadeau de jouer pour PSG. On doit le mériter. Mais en même temps pour ce match-là, demain, avec Kylian et Kimpembe, on doit penser à les laisser sur le banc, ils ont trop joué avec l’équipe nationale, ils sont à risque. Ils ont beaucoup voyagé. On va voir qui est disponible pour demain. C’est un entraînement important, c’est une équipe forte dans les transitions offensives. On dialogue toujours avec les kinés, médecins. Mais Kylian et Kim, c’est une grande question pour demain.“

Son avenir

Tuchel : “Oui, la situation est claire. J’ai un contrat et pour moi, ça ne fait pas de différence pour mon travail. On a des circonstances insécures dans le monde avec ce virus, et ce n’est pas facile de faire une planification pour quelqu’un et en même temps ce n’est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, ce n’est pas un problème pour moi.“