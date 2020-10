Tuchel : “On n’est pas à notre meilleur niveau, mais il y a des choses positives”

Pas de répit pour le PSG. Trois jours après sa victoire en Ligue des champions sur la pelouse de Başakşehir (2-0), les hommes de Thomas Tuchel enchaînent, ce samedi (21h), avec un déplacement à Nantes dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, l’entraîneur parisien était conférence de presse. Morceaux choisis.

Le groupe

Tuchel : “Oui, Di Maria, Draxler, Icardi, Paredes (sur le retour), Verratti et Neymar sont absents. Le reste est disponible.”

Moise Kean

Tuchel : “C’est très facile. Il a marqué rapidement, ça aide beaucoup pour son adaptation. Pour moi, il faut qu’il continue de mettre de l’intensité, il a la capacité physique, ça a une influence dans notre jeu. Il doit donner du challenge aux défenseurs centraux. Le défi est de continuer. Il peut jouer comme deuxième attaquant. Il peut jouer aux trois postes.“

Thilo Kehrer doit-il revenir plus vite ?

Tuchel : “Il n’a fait qu’un entraînement avant Istanbul. Il y a de la concurrence, lui est dans une grande concurrence. On a besoin de qualité à tous les postes. On a besoin de lui avec sa force, sa vitesse, il était un joueur clé l’année dernière. Je suis sûr qu’on a besoin de joueurs avec de la qualité. Je suis content qu’il soit là. Il y a du risque mais on doit gérer, on joue tous les trois jours.“

Le calendrier

Tuchel : “On va tuer les joueurs. On ne donne pas assez de repos. Ils jouent pendant la trêve, c’est trop, on ne peut pas récupérer vraiment bien. Dans le sport, il y a une relation entre préparation et performance. On va trouver des solutions. Nous sommes rentrés hier pendant la nuit, c’est le deuxième jour après un match, c’est le jour où il y a le plus de risque d’être blessé. Demain, on rejoue encore. On perd un joueur à chaque match. C’est pour tout le monde.“

Blessure de Neymar

Tuchel : “Nous sommes tristes. Il a une petite blessure aux adducteurs et reviendra après la trêve.“

Doit-il jouer pendant la trêve ?

Tuchel : “Ce n’est pas possible qu’il joue. Il est blessé, il va revenir après la trêve.“

L’infirmerie

Tuchel : “Si quelqu’un revient contre Leipzig, il n’aura qu’un entraînement. On devra forcer son retour, c’est un risque. Ça continue. J’espère que Mauro et Leandro seront de retour lundi. Pour Marco, c’est un peu plus long. Pour Draxler, c’est minimum quatre semaines et Ney après la trêve.“

Le confinement ? Une responsabilité de continuer à jouer ?

Tuchel : “Ça change dans la vie quotidienne, nous sommes aussi des humains. C’est un grand changement. Nous sommes inquiets, on doit s’adapter à toutes les règles. On a confiance en monsieur Macron et madame Merkel. On s’adapte et on accepte. Ici, on a beaucoup de tests, c’est devenu habituel. Si nous sommes testés, on peut jouer et faire l’entraînement. Ça peut changer chaque jours. C’est un grand privilège de travailler dans cette profession. Surtout dans cette période là. Demain, si la décision change, on ne joue pas.“

Les critiques sur le niveau de jeu ?

Tuchel : “On essaye chaque jours. Mais il y a des phases plus difficiles, c’est le cas actuellement. Il y a beaucoup de raisons. On ne peut pas convaincre tout le monde, c’est notre vérité. On doit retrouver notre meilleure façon de jouer, je suis d’accord avec ça. On n’est pas à notre meilleur niveau, mais il y a des choses positives, on est capables de gagner. On va pousser, essayer de s’améliorer. Je n’ai aucune idée de qui va jouer demain, je ne sais pas comment composer mon onze titulaire. Difficile de trouver un déclic dans ces conditions. C’est le défi.“

Les critères pour faire entrer les jeunes dans le groupe ?

Tuchel : “S’il y a des occasions, les jeunes doivent les prendre. C’est aussi une question de mentalité. Il y a beaucoup d’occasions, ils ne peuvent pas attendre, ce n’est pas suffisant et doivent combattre pour entrer dans une équipe comme ça. C’est le plus important. Ce n’est pas difficile pour eux de montrer car ils sont tous les jours avec nous. Ils doivent s’adapter. S’ils ont l’occasion, ils doivent montrer.”