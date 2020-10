Tuchel : “On veut imposer notre style mais on doit jouer avec une bonne structure”

Demain à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG accueille – au Parc des Princes – Manchester United pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Et à la veille de ce match, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour l’entraîneur parisien de faire un point sur le groupe des Rouge et Bleu et donner son ressenti sur son adversaire anglais. Extraits choisis.

Le point sur le groupe

Tuchel : “On attend Marquinhos et Draxler avec nous pendant l’entraînement. J’espère qu’ils seront capables de jouer demain mais j’ai confiance. On manque Icardi, Verratti, Paredes, Kehrer et Bernat, c’est clair. ils ne sont pas dispo pour demain.”

La défaite face à Manchester United en 2019

Tuchel : “Contre Manchester, oui ce n’était pas un bon souvenir. On avait eu un grand résultat à l’aller (victoire 2-0 à Old Trafford). Beaucoup de choses ont changé, on a fait une saison extraordinaire en C1 la saison passé, ça nous a donné confiance. C’est le défi de ne pas penser aux saisons dernières, on doit recommencer, prouver notre qualité, et que nous sommes capables de surmonter ce groupe difficile.”

Le retour de Cavani au Parc des Princes. Déçu de ne pas l’avoir eu pour le Final 8 ?

Tuchel : “Pas déçu mais triste clairement. Je souhaitais qu’on arrive au Portugal avec tout le groupe, il était décisif contre Dortmund pour arriver au Portugal. C’était comme ça, ce n’était pas qu’avec Edinson mais aussi avec d’autres joueurs. C’était une situation compliquée avec le Covid-19. Ça ne change pas le rendez-vous. Il reste le meilleur buteur du PSG et reste un grand joueur qui a écrit l’histoire de notre club. Ça va être bizarre de le voir joue avec un autre club mais ce n’est pas lui contre nous, ce n’est pas comme ça. On va être attentif car c’est compliqué de défendre contre Edi, il a la capacité de faire la différence.”

Une équipe plus forte que la saison passée ?

Tuchel : “Honnêtement, je ne sais pas, on doit prouver. C’est difficile de prouver car on avait une équipe super forte la saison dernière. On doit montrer les mêmes choses. C’est fini la Ligue des champions de la saison passée, on doit montrer et après la saison on pourra répondre à cette question-là, pas maintenant.”

Manchester United

Tuchel : “Ils ont beaucoup changé avec des nouveaux joueurs. Les autres joueurs ont plus d’expérience. Pogba reste un joueur clé et un des meilleurs joueurs du monde au milieu. C’est une clé de le stopper. L’autre clé au milieu est Bruno Fernandes avec ses passes décisives. Manchester joue avec trois attaquants super rapides. C’est leur force, c’est l’une des meilleures équipes en Europe dans les transitions offensives, il est nécessaire de les arrêter avant les contre-attaques, ce sera la clé. on veut jouer avec beaucoup de possession, on veut imposer notre style mais on doit jouer avec une bonne structure pendant nos attaques pour pouvoir faire un bon contre pressing. Pogba et Fernandes sont des joueurs clés avec Matic, ainsi que leurs attaquants rapides. Ils sont forts avec les coup de pied arrêtés.”

Un déclic pour Kimpembe après le match face à MU en 2019 ?

Tuchel : “Je suis très content depuis longtemps avec Presko car il joue sérieusement. Avec moi c’était toujours comme ça dans les grands matches de C1 et L1. Il avait des petits problèmes de concentration dans les matches normaux mais après la reprise des compétitions en juin, c’était vraiment extraordinaire et il reste à ce niveau-là. Je suis heureux avec lui. Le défi pour lui est de rester à ce niveau-là. Il a toujours apporté une mentalité extraordinaire. Il est courageux et joue avec de l’agressivité. Il est toujours là avec un sourire et profite de chaque entraînement pour s’améliorer. Maintenant il est super fiable depuis de nombreuses semaines. Je suis content avec lui.”

La défense de Manchester United

Tuchel : “Comme toujours, on veut mettre de la pression sur la dernière ligne et on veut essayer de marquer. On va toujours être focus sur cette phase du match. Sur quel espace on veut marquer et accélérer notre jeu avec Di Maria, Neymar et Mbappé. On veut se concentrer sur cette phase. On est toujours capable de marquer. On a retrouvé le rythme et la confiance. Dans les matches en Ligue des champions, nous sommes une équipe dangereuse. A ce niveau-là, c’est toujours compliqué de créer des occasions et de marquer mais on va essayer.”

Le PSG favori pour cette Ligue des champions ?

Tuchel : “Ça ne change rien si je dis oui ou non, ça va être un match sur le meilleur niveau face à MU. C’est le défi de ne pas penser à la dernière C1, c’était extraordinaire mais c’est terminée. Nous sommes une autre équipe et c’est le challenge de créer une atmosphère et de jouer comme une équipe. Dans une compétition comme la C1, c’est la compétition la plus difficile, on ne peut pas perdre du temps à savoir si on est favori.”