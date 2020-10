Tuchel : “Sans blessure, on est une équipe très forte !”

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Nîmes Olympique au Stade des Costières à 21h00 pour la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats. L’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, s’est exprimé en conférence de presse à la veille de cette confrontation après quatre succès de rang de son équipe. Extraits choisis.

Les déclarations de Leonardo

Tuchel : “J’ai entendu clairement la déclaration de Leonardo. J’ai donné mon avis. Dans le foot je ne prends jamais les choses personnellement. Nous n’avons pas eu de contact après. On a travaillé avec les joueurs après pendant deux semaines, et c’est ce que j’aime le plus.

Notre relation ? Dans un groupe, et surtout une équipe comme la nôtre, on est tous très proches. Mais ça arrive qu’il y ait des conflits. On a donné nos avis, mais je ne prends pas les choses personnellement. Je suis là pour combattre, pour le meilleur de l’équipe ! Leonardo a dit les choses clairement, maintenant on passe à autre chose.“

Les absents

Tuchel : “Draxler, Verratti et Marquinhos sont blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes et il y a un doute contre Manchester United. Herrera a été infecté par la COVID 19. Danilo a été en contact avec Cristiano Ronaldo, donc il ne peut pas être avec nous. Dagba aussi a été en contact avec Maxence Caqueret avec les U21, on verra aujourd’hui s’il est encore négatif au test pour qu’il réintègre le groupe. Kehrer est encore blessé et sera absent quelques semaines. On le sait, Juan Bernat est aussi absent et enfin Mauro Icardi s’est blessé à l’entrainement mercredi dernier au ligament intérieur du genou. Ce n’est pas très grave mais il ne sera pas avec nous contre Nîmes et contre Manchester.”

Le bilan de la trêve

Tuchel : “C’est positif de voir ce que certains ont fait avec leur sélection. Kylian a marqué, Neymar bat des records, mais nous sommes toujours inquiets par rapport aux blessures. On reste beaucoup en contact avec eux, on se tient au courant de leur état de forme, mais il y a aussi les voyages qui font que la récupération est difficile. Et demain, nous sommes aussi en déplacement, ce qui n’arrange rien.”

Les recrues

Tuchel : “Je préfère qu’on laisse les joueurs montrer leurs qualités sur le terrain, je ne veux pas trop en parler avant. Cela prendra du temps avant qu’ils se sentent parfaitement à l’aise dans leur nouvel environnement. Kean et Danilo arrivent aujourd’hui, Rafinha a pu s’entraîner avec nous pendant 10 jours, c’est un joueur très technique, et très humble, très agréable. Je sais qu’il va rapidement s’adapter, et il pourrait bien sûr jouer demain. Kean pourrait lui aussi faire ses débuts avec nous, nous allons discuter avec lui à son arrivée et faire une séance, il est possible qu’il joue.“

Ambitions

Tuchel : “Je sais que tout le monde attend la même chose, mais je suis le coach et je dois défendre mon équipe. Je sais que c’est une situation très spéciale avec la COVID-19 et chaque trêve est un risque comme pour Danilo et Dagba ou encore avec Draxler, Marquinhos et Verratti, trois joueurs clés pour nous mais blessés. Sans blessure, on est une équipe très forte ! Mais on a un blessé grave avec Bernat et les autres désormais… Ça coûte beaucoup… Quand je vois le calendrier de cette saison, on va être très exigeant avec nous. Il faut donc un banc très profond pour rester compétitif.“

Calendrier chargé

Tuchel : “C’est mon défi d’être ambitieux avec cette équipe. Il faut une équipe ambitieuse et courageuse pour demain. On veut attaquer et ne pas prendre de buts. On veut être prêt pour Manchester. De l’autre côté on doit faire attention pour ceux qui viennent de rentrer de la trêve internationale comme Mbappé et Neymar. Enfin ça change tout dans la récupération que l’on joue à domicile ou à l’extérieur. Ça peut être un casse tête demain mais on veut pousser l’équipe à gagner avant Manchester !”

L’état de santé de Verratti et la disponibilité de Kean

Tuchel : “Kean peut jouer demain. Après son match avec l’Italie, il va rentrer aujourd’hui et après on va essayer de faire un entrainement avec lui pour voir s’il peut jouer demain. Hier Verratti est sorti blessé, il a appelé le docteur et est actuellement avec lui… On verra… Il ne sera pas là demain mais on verra pour Manchester. C’est pareil pour Marquinhos… J’aurais plus d’information à vous donner demain !“