Tuchel : “Si on garde le même effectif, on ne peut pas demander les mêmes objectifs !”

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain reçoit le SCO Angers au Parc des Princes à 21h00 pour la 6e journée de la Ligue 1 Uber Eats. L’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, s’est exprimé en conférence de presse à la veille de cette confrontation après trois succès de rang de son équipe. Extraits choisis.

Le groupe pour Angers

Tuchel : Idrissa Gueye et Neymar ont fait les deux derniers entrainements avec tout le groupe. Ils sont prêts et se sentent bien. Aucun problème pour ces deux joueurs.

L’effectif et l’objectif en Ligue des Champions

Tuchel : Tout est possible dans le football. On doit avoir un peu de chance dans le football. Si on doit rester avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose. Liverpool n’a pas été à Lisbonne et a acheté deux joueurs. Pareil pour Manchester City, l’Atletico, l’Inter… Ce sont des équipes que l’on doit combattre. C’est un grand challenge. Si on reste comme ça, je ne dis pas que ce sera impossible mais très difficile de refaire la même chose…

Si notre effectif est moins fort ? Oui c’est sûr ! On n’a pas les mêmes qualités. On va faire le plus possible avec le meilleur niveau possible et on doit se confronter à la réalité… Si on reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs ! Le club sait quels joueurs dont on a besoin.

La décision de la commission de discipline pour Neymar

Tuchel : Je suis très heureux. On a reçu 14 matches de suspension depuis cette rencontre face à l’OM. On est très contents de pouvoir compter sur Neymar pour les prochains matches

Les joueurs qui vont voyager dans des zones à risque avec leur nation

Tuchel : Je suis inquiet. Beaucoup de joueurs sont immunisés, donc c’est un avantage, mais je suis inquiet. Par rapport au Coronavirus mais aussi s’ils jouent trois fois… On a peur pour les blessures.

Le mercato

Tuchel : Florenzi la seule recrue ? Oui peut-être… On ne sait pas si on va recruter d’autres joueurs… On verra… Mais on ne va jamais arrêter de pousser nos joueurs pour gagner et donner le maximum. Aujourd’hui on a une équipe réduite avec des joueurs qui jouent beaucoup, avec ce programme, je suis inquiet. On va payer dans les prochains mois… Il nous reste quelques jours, j’ai toujours confiance.

Les négociations pour la prolongation de Di Maria

Tuchel ; On perd trop de joueurs sans recevoir d’argent. Ça a commencé avec Rabiot, ça continue cette saison. Ça peut aussi continuer avec Draxler, Bernat ou Di Maria, et c’est le pire pour les clubs… C’est trop pour le PSG ! Honnêtement je ne connais pas la situation contractuelle de Di Maria.

L’inefficacité devant le but

Tuchel : Mentalement nos joueurs sont prêts pour marquer. On a parlé de quelques détails dans la surface pour marquer. Le dernier match on a eu beaucoup d’occasions, c’est plus technique qu’autre chose mais je vois surtout de la fatigue physique et mentale. Entre le coronavirus, le “Final 8”, les entrainements… Il faut accepter que les joueurs ne peuvent pas être 100% concentrés pendant 90 minutes !