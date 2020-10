C’est à 18h55 que la première journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League a débuté à l’est de l’Europe. Le Zenit reçoit Bruges (groupe F) et le Dynamo Kiev affronte la Juventus (groupe G). Six rencontres vont suivre à 21h00 dont le très attendu PSG-Manchester United (groupe H) au Parc des Princes. A signaler les attrayants Chelsea-Séville (groupe E) et Lazio-Dortmund (groupe F). En Bretagne, l’excitation est grande car le Stade Rennais découvre la Champions League contre Krasnodar.