Un carton mais des bobos pour Istanbul Başakşehir

Istanbul Başakşehir, adversaire mercredi du PSG en Ligue des champions, se porte mieux en Süper Lig. Le champion de Turquie en titre, qui avait remporté sa première victoire en championnat la semaine dernière, a disposé 5-1 d’Antalya en jouant en supériorité numérique à compter de la 41e minute. Un doublé de Visca et des buts d’İrfan Can, Crivelli et Guiliano ont donné la victoire au club chéri du président Recep Tayyip Erdogan en froid avec la France. A signaler, le latéral brésilien Rafael s’est blessé en première période à la suite d’un coup. L’entraîneur, Okan Buruk, n’a pas pris de risque en sortant l’ancien Lyonnais à la pause. Le milieu Mahmut Tekdemir, qui l’a remplacé en seconde période au poste de latéral droit, s’est blessé à la 68e minute et n’a pas pu continuer le match. Junior Caiçara s’étant blessé lors du match de Ligue des champions contre Leipzig, Uğur Uçar étant indisponible pour une longue durée, Istanbul Başakşehir n’a plus de joueur pour occuper la zone de prédilection de Neymar et Kylian Mbappé. Okan Buruk n’a pas non plus pris de risque avec Martin Skrtel, blessé en première mi-temps. Le défenseur a été remplacé par Carlos Ponck. Le PSG n’a pas le privilège des blessures. Concernant les autres adversaires européens, Manchester United a concédé le nul face au Chelsea (0-0) de Thiago Silva. Edinson Cavani a joué ses premières minutes avec les Red Devils. Quant au RB Leipzig, il est leader de la Bundesliga. Victorieux du Hertha Berlin (2-1), le RBL a un point d’avance sur le FC Bayern.