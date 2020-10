Un dernier match contre le PSG avec le SCO pour Aït-Nouri ?

Natif de Montreuil, Rayan Aït-Nouri (19 ans) est un latéral gauche très prometteur. Après 1444 minutes de jeu en Ligue 1 sous le maillot du Angers SCO le gaucher affiche déjà une cote de 20M€ sur Transfermarkt. Et c’est à ce prix qu’il pourrait être vendu dans les derniers jours du mercato. Les Angevins ont en tout cas programmé cette vente depuis longtemps et ont déjà recruté deux joueurs pour le remplacer au poste : Souleyman Doumbia et Enzo Ebosse. Si à cause du Covid Rayan Aït-Nouri n’a été titulaire cette saison que contre Brest (3-2) dimanche dernier, il est apte à jouer vendredi contre le PSG, au Parc des Princes. Une dernière avec le SCO sur le terrain de son premier match en professionnel, il y a deux ans, chez lui à Paris ? Pas sûr. Angers pourrait jouer la prudence et le préserver si une vente est vraiment dans les tuyaux. Jorge Mendes travaillant sur le dossier du latéral sous contrat jusqu’en 2023 avec le SCO.

Informations sur le onze du Angers SCO

Le défenseur Romain Thomas (32 ans), malgré une fracture à la main, a participé à la mise en place tactique hier dans la perspective du match face au PSG, rapporte le Courrier de l’ouest. Doumbia, El Melali, Alioui, et Pereira Lage ont travaillé en marge du groupe. Ils seront indisponibles vendredi.