Un point sur les joueurs internationaux du PSG

Dans trois jours la trêve internationale prendra fin. Très rapidement le PSG sera sur le terrain. Vendredi à Nîmes puis mardi contre Manchester United en ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions. Des matches tous les trois jours occuperont les Parisiens. En attendant c’est en sélection qu’œuvrent une petite quinzaine de joueurs du PSG. Faisons le point.

Hier soir, Julian Draxler a disputé les 80 premières minutes du Ukraine-Allemagne (1-2). Mardi, la nationalmannschaft jouera la Suisse. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe devraient être titulaires ce soir (20h45, M6) avec les Bleus dans un 4-3-3 contre le Portugal de la recrue Danilo Pereira. Il s’agît là d’un match comptant pour la Ligue des Nations. Les Bleus prendront ensuite la direction de la Croatie (match mercredi toujours en Ligue des Nations). Le Portugal accueillera lui la Suède à l’Estádio José Alvalade, à Lisbonne.

Ce dimanche, la Pologne est au programme de l’Italie de Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Moise Kean (20h45, la chaîne L’Equipe). Après ce déplacement, la Nazionale accueillera mercredi les Pays-Bas.

Demain, Colin Dagba devrait être titulaire pour le France-Slovaquie espoirs à Strasbourg. Avec sa victoire contre le Liechtenstein jeudi, l’équipe de Sylvain Ripoll est 2e du groupe 2 derrière la Suisse. Michel Bakker est lui occupé avec les U21 néerlandais par un match à Chypre mardi à 18 heures, dans le cadre des qualifications pour l’Euro Espoirs 2021.

Le Brésil de Marquinhos et Neymar, après une facile victoire contre la faible Bolivie, va prendre la direction de Lima, au Pérou. Le match à l’Estadio Nacional se jouera à mercredi 2h00 heure française. On ne devrait donc pas voir Neymar avec le PSG à Nîmes vendredi… Quant à Marquinhos il sera suspendu. Quatre heures avant le Pérou-Brésil, il y aura eu un Bolivie/Argentine au stade Hernando Siles de La Paz. Un match de la phase de qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 à plus de 3500 m au-dessus du niveau de la mer qui devrait bien fatiguer Leandro Paredes. Le Sénégal de Gana Gueye – qui s’est incliné 3-1 en amical contre le Maroc – s’apprête à jouer un derby contre la Mauritanie, mardi (21h) au stade Lat Dior de Thiès. Encore un match amical pour le milieu de terrain du PSG.

Agenda des matches et diffuseurs TV