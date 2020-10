Unai Emery confie qu’il a eu du mal dans sa communication au PSG et à Arsenal

Quatrième de la Liga avec Villarreal, Unai Emery connait de bons débuts pour son retour en Espagne. Ce qui pourrait confirmer que le Basque est plus performant en Liga qu’à l’étranger. Le technicien a en effet été plus performant à Valence et Séville qu’au Spartak, au PSG (où il a tout de même remporté 7 titres) et Arsenal. La barrière de la langue pourrait être l’explication.

“Le projet de Villarreal c’est de continuer à grandir en tant que club. Je vais tenter d’apporter mon expérience. Je suis le premier à vouloir jouer la Champions League”, commente Unai Emery dans un entretien accordé au Periodico mediterraneo. “J’ai été surpris par la réactivité en interne. Il y a trois terrains en pelouse naturelle pour s’entraîner en plus du stade. J’ai demandé une salle de sports à côté du terrain d’entraînement et elle est déjà en construction. Il y a la possibilité de déjeuner, dîner, dormir au centre d’entraînement. Tout est en place pour se sentir à l’aise tout en travaillant. Villarreal n’a rien à envier à Arsenal ou au PSG. Une communication plus optimisée pour moi en Espagne ? Roberto Olabe m’avait dit que mon rendement serait meilleur en Espagne. En France, j’ai dû passer du temps à apprendre la langue. Moi j’aime lire des livres sur le management et le leadership. C’est important pour moi de parler avec les joueurs, et beaucoup. A Paris, même si je pouvais passer 20 minutes à faire des speechs, je n’avais pas la même capacité à communiquer. Pareil en Angleterre.”